139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 20:34
Екс-гравець Волині не підійшов білоруському клубу
|Юрій Романюк / Торпедо-БелАЗ
Перегляд українського півзахисника Юрія Романюка в Торпедо-БелАЗ завершився без підписання контракту.
Українець залишив розташування команди, пише сайт клубу.
Нагадаємо, станнім клубом 20-річного хавбека стала Волинь.
Нагадаємо, що відхід Романюка з Волині ініціювало нове керівництво клубу.
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