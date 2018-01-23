Безус віддав гольовий пас в чемпіонаті Бельгії. ВІДЕО

Роман Безус

Півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус зробив результативну передачу в матчі 23-го туру чемпіонату Бельгії проти Мехелена.

27-річний українець вийшов на гру у старті, а на 16-й хвилині навісом зі штрафного віддав гольовий пас на Жорже Тейшейру.

Раніше повідомлялося, що Безус забив прямим ударом з кутового в матчі зі Стандардом.