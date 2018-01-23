Екс-форвард Хайдука тренується з Маріуполем

Артем Радченко

Екс-форвард Металіста та Хайдука Артем Радченко підтримує форму з командою Олександра Бабича.

Радченко приєднався до Маріуполя нещодавно. Правда, гравець лише тренується разом з гравцями цього клубу, а про перегляд мова не йде.

Форвард планує продовжити кар'єру в одній з команд ближнього зарубіжжя, пише Команда №1.

Раніше повідомлялося, що Радченко виступатиме у чемпіонаті Харківської області.

Нагадаємо, раніше Радченко виступав за Металіст, Говерлу та Хайдук, який покинув ще в серпні 2016 року.