144 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 22:58
Екс-форвард Хайдука тренується з Маріуполем
|Артем Радченко
Екс-форвард Металіста та Хайдука Артем Радченко підтримує форму з командою Олександра Бабича.
Радченко приєднався до Маріуполя нещодавно. Правда, гравець лише тренується разом з гравцями цього клубу, а про перегляд мова не йде.
Форвард планує продовжити кар'єру в одній з команд ближнього зарубіжжя, пише Команда №1.
Раніше повідомлялося, що Радченко виступатиме у чемпіонаті Харківської області.
Нагадаємо, раніше Радченко виступав за Металіст, Говерлу та Хайдук, який покинув ще в серпні 2016 року.
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