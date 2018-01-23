Український півзахисник Шахтаря зацікавив англійський клуб

Тарс Степаненко

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко зацікавив один з англійських клубів - не гранд, але і не аутсайдер.

Про це повідомили в ефірі Футбол 1.

При цьому, за інформацією джерела, швидше за все, Степаненко, як і Фред, до якого є інтерес з Англії, дограє сезон в Шахтарі.

Як відомо, раніше Степаненко оголився для новорічного сімейного фото.