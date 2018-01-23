Верес змінив двох суперників на зборах в Туреччині
Список команд, з якими Верес проведе товариські матчі на турецькому зборі, трохи змінився.
Причина – новий тренерський штаб вніс зміни в тренувальному плані, пише сайт клубу.
Тому матчі з грузинською Самтредією та чеською Височиною не відбудуться. Замість них рівняни зіграють з казахстанським Жетису, болгарським Бероє та словацькою Подбрезовою.
Повний перелік матчів клубу на зборах:
24 січня – Газ-Метан (Медіаша, Румунія)
30 січня – Шпорт Подбрезова (Подбрезова, Словаччина)
30 січня – Бероє (Стара Загора, Болгарія)
4 лютого – Жетису (Талдикорган, Казахстан)
6 лютого – Слован (Братислава)
10 лютого – Динамо (Мінськ)
Додамо, що в Туреччині Верес перебуватиме до 13 лютого.
Раніше повідомлялося, що Верес перегляне іранця і двох бразильців.
Також була інформація, що Верес поповнився екс-форвардом Олександрії.
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