Верес змінив двох суперників на зборах в Туреччині

Список команд, з якими Верес проведе товариські матчі на турецькому зборі, трохи змінився.

Причина – новий тренерський штаб вніс зміни в тренувальному плані, пише сайт клубу.

Тому матчі з грузинською Самтредією та чеською Височиною не відбудуться. Замість них рівняни зіграють з казахстанським Жетису, болгарським Бероє та словацькою Подбрезовою.

Повний перелік матчів клубу на зборах:

24 січня – Газ-Метан (Медіаша, Румунія)

30 січня – Шпорт Подбрезова (Подбрезова, Словаччина)

30 січня – Бероє (Стара Загора, Болгарія)

4 лютого – Жетису (Талдикорган, Казахстан)

6 лютого – Слован (Братислава)

10 лютого – Динамо (Мінськ)

Додамо, що в Туреччині Верес перебуватиме до 13 лютого.

Раніше повідомлялося, що Верес перегляне іранця і двох бразильців.

Також була інформація, що Верес поповнився екс-форвардом Олександрії.