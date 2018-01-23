575 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 23:50
Ман Сіті із Зінченком у складі вийшов до фіналу Кубку англійської ліги
|Хосеп Гвардіола / ФК Манчестер Сіті
Манчестер Сіті вийшов до фіналу Кубку англійської ліги.
У другому матчі півфіналу команда Хосепа Гвардіоли обіграла Брістоль Сіті з рахунком 3:2.
FT | 🔴 2-3 🔵 (3-5) #bcfcvcity #mancity— Manchester City (@ManCity) 23 січня 2018 р.
W E M B L E Y - We're coming! pic.twitter.com/bs8HYDSfXc
Відзначимо, що український півзахисник Сіті Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів повний матч за свою команду.
Кубок англійської ліги
1/2 фіналу
Другий матч
Брістоль Сіті – Манчестер Сіт 2:3 (0:1, 2:2)
Голи: 0:1 – 43 Сане, 0:2 – 49 Агуеро, 1:2 – 64 Пек, 2:2 – 90 Флінт, 2:3 – 90 де Брюйне
Як відомо, у першому півфіналі Сіті переміг з рахунком 2:1.
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