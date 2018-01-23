Ман Сіті із Зінченком у складі вийшов до фіналу Кубку англійської ліги

Хосеп Гвардіола / ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті вийшов до фіналу Кубку англійської ліги.

У другому матчі півфіналу команда Хосепа Гвардіоли обіграла Брістоль Сіті з рахунком 3:2.

Відзначимо, що український півзахисник Сіті Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів повний матч за свою команду.

Кубок англійської ліги

1/2 фіналу

Другий матч

Брістоль Сіті – Манчестер Сіт 2:3 (0:1, 2:2)

Голи: 0:1 – 43 Сане, 0:2 – 49 Агуеро, 1:2 – 64 Пек, 2:2 – 90 Флінт, 2:3 – 90 де Брюйне

Як відомо, у першому півфіналі Сіті переміг з рахунком 2:1.