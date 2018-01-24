Севілья вийшла у півфінал Кубку Іспанії

ФК Атлетико

Севілья у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії обіграла Атлетико і оформила вихід до півфіналу.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу

Другий матч

Севілья – Атлетико 3:1 (1:1, 2:0)

Голи: 1:0 – 1 Ескудеро, 1:1 – 13 Грізманн, 2:1 – 48, пенальті Банега, 3:1 – 79 Сарабія.

Перший матч - 2:1