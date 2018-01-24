156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.01.2018 00:23
Севілья вийшла у півфінал Кубку Іспанії
|ФК Атлетико
Севілья у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії обіграла Атлетико і оформила вихід до півфіналу.
Кубок Іспанії
1/4 фіналу
Другий матч
Севілья – Атлетико 3:1 (1:1, 2:0)
Голи: 1:0 – 1 Ескудеро, 1:1 – 13 Грізманн, 2:1 – 48, пенальті Банега, 3:1 – 79 Сарабія.
Перший матч - 2:1
Final del partido en Nervión#SevillaFC 3-1 @Atleti #vamosmisevilla #CopaDelRey pic.twitter.com/z5SqHYWFTR— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 23 січня 2018 р.
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