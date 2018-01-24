Президент Карпат звернувся в Інтерпол, щоб уникнути міжнародного розшуку
|Петро Димінський
Власник львівського клубу Петро Димінський звернувся зі скаргою в Інтерпол.
Про це повідомляє Українська правда.
Димінський досягає скасування розшуку через політичну вмотивованість його справи.
Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко розповів, що документи від Інтерполу з проханням надати додаткову інформацію по справі надійшли начальнику департаменту Василю Неволі.
Шевченко зазначає, що департамент надасть інформацію про те, що справа президента львівського клубу не пов'язана ні з якими політичними мотивами.
Нагадаємо, що влітку 2017 року кортеж Димінського скоїв смертельне ДТП, у якому загинула жінка.
Пізніше суд дав дозвіл на арешт функціонера, утім той одразу ж після скоєння ДТП утік в Женеву і досі не повертався в Україну. Наразі Димінський перебуває в національному розшуку.
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