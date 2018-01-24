Президент Карпат звернувся в Інтерпол, щоб уникнути міжнародного розшуку

Петро Димінський

Власник львівського клубу Петро Димінський звернувся зі скаргою в Інтерпол.

Про це повідомляє Українська правда.

Димінський досягає скасування розшуку через політичну вмотивованість його справи.

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко розповів, що документи від Інтерполу з проханням надати додаткову інформацію по справі надійшли начальнику департаменту Василю Неволі.

Шевченко зазначає, що департамент надасть інформацію про те, що справа президента львівського клубу не пов'язана ні з якими політичними мотивами.

Нагадаємо, що влітку 2017 року кортеж Димінського скоїв смертельне ДТП, у якому загинула жінка.

Пізніше суд дав дозвіл на арешт функціонера, утім той одразу ж після скоєння ДТП утік в Женеву і досі не повертався в Україну. Наразі Димінський перебуває в національному розшуку.