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24.01.2018  08:35

Футболіст англійської любительської ліги зізнався, що він гей. ВІДЕО

Річі Андерсон

Журналіст BBC Річі Андерсон, який виступає в англійському аматорському клубі, зробив камінг-аут перед партнерами по команді.

Це сталося в роздягальні клубу перед одним із матчів ліги. Журналіст заявив, що хоче бути чесним перед своїми товаришами по команді. Футболісти зустріли визнання одноклубника оплесками і повністю підтримали свого друга.

Андерсон є відкритим геєм, а своїм вчинком він сподівається привернути увагу людей до проблеми гомофобії у футболі. На його думку, його визнання може спровокувати інших футболістів з нетрадиційною сексуальною орієнтацією унаслідувати його приклад.

ВІДЕО

Нагадаємо, що Ольга Харлан не проти сексу перед змаганнями.
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