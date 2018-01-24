68 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.01.2018 08:35
Футболіст англійської любительської ліги зізнався, що він гей. ВІДЕО
|Річі Андерсон
Журналіст BBC Річі Андерсон, який виступає в англійському аматорському клубі, зробив камінг-аут перед партнерами по команді.
Це сталося в роздягальні клубу перед одним із матчів ліги. Журналіст заявив, що хоче бути чесним перед своїми товаришами по команді. Футболісти зустріли визнання одноклубника оплесками і повністю підтримали свого друга.
Андерсон є відкритим геєм, а своїм вчинком він сподівається привернути увагу людей до проблеми гомофобії у футболі. На його думку, його визнання може спровокувати інших футболістів з нетрадиційною сексуальною орієнтацією унаслідувати його приклад.
Нагадаємо, що Ольга Харлан не проти сексу перед змаганнями.
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