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24.01.2018  18:36

Збірна України на Євро-2020: Шевченко зробив ще одну гучну заяву

 Андрій Шевченко/zbirna.com

Андрій Шевченко бере відповідальність за те, щоб збірна України вийшла на чемпіонат Європи-2020.

Про це керманич синьо-жовтих заявив, коментуючи результати жеребкування Ліги націй УЄФА.

"Попереду два роки, нас чекає багато поєдинків, будемо готуватися і намагатися виступити успішно (у Лізі націй - ред.), - каже Шевченко.

"Моє завдання - підготувати команду, щоб вона потрапила на чемпіонат Європи. Я беру за це на себе відповідальність. А через який турнір ми це зробимо - не настільки важливо", - цитує керманича українців zbirna.com.

Нагадаємо, що збірна України навесні вже точно зіграє проти Саудівської Аравії та Японії. Ці команди є учасниками ЧС-2018. 

Раніше стало відомо, що збірна України у Лізі націй УЄФА зіграє в одній групі із Чехією та Словаччиною.

Також Шевченко заявив, що Україна повинна успішно грати проти будь-якої команди із Ліги націй.

Нагадаємо, що у листопаді 2017 року Шевченко заявив, що виведе збірну України на Євро-2020.
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