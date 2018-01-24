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24.01.2018  19:13

Збірна України у Лізі націй: екс-тренер синьо-жовтих оцінив жеребкування

 Збірна України грала із Словаччиною у листопаді 2017 року/Футбол 24

Збірній Україні у Лізі націй УЄФА потрапили хороші опопоненти - для того, щоб їх обіграти, треба докласти зусиль.

Про це заявив екс-тренер збірної України Леонід Буряк.

"Чехія та Словаччина - серйозні суперники, з якими у нашої збірної вийдуть доволі цікаві спаринги. Це достатньо організовані та непоступливі команди", - говорить Буряк.

"Якщо проаналізувати, то раніше у нас у суперниках (по товариських матчах - ред.) були, відверто кажучи, далеко не сильні опоненти. Зараз же збірній України будуть протистояти справді міцні колективи", - цитує спеціаліста dynamo.kiev.ua.

Раніше жеребкування Ліги націй прокоментував керманич збірної України Андрій Шевченко.
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