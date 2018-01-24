186 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.01.2018 19:27
Екс-гравець Вереса пройде перегляд в клубі Максимова
|Антон Поступаленко
Азербайджанський Кешли, який очолює Юрій Максимов, запросив на перегляд екс-півзахисника Вереса Антона Поступаленка.
Найближчим часом він повинен приєднатися до команди, пише Azerisport.
Нагадаємо, Поступаленко покинув Верес за власним бажанням через 6 днів після переходу в клуб.
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