Верес звільнив тренера через підозру в договорняку?
|Юрій Вірт
Підозра в можливій здачі матчу УПЛ Карпати - Верес (2: 2) стала однією з причин звільнення Юрія Вірта з рівненського клубу.
Про це повідомляє телеканал Футбол 1.
Нагадаємо, Верес вигравав 2:0 в першому таймі, а в другому таймі пропустив два голи і закінчив матч внічию.
Чутки про неспортивний характер матчу дійшли до президента клубу Богдана Копитка, грунтуючись на них і було прийнято рішення про відставку Вірта. При цьому, сам тренер звинувачення заперечує.
"Хто був на тому футболі, той все бачив. Був провальний один тайм за всі 19 турів. У складі Карпат 7-8 гравців провели по вісім ігор в чемпіонаті, а у нас 11 футболістів проводили вже 19-у гру, плюс травми отримали Западня та Карасюк, Кобін просив заміну", - сказав він.
"Я просив терпіти, але сталося як сталося. Ті розмови, які зараз ходять - це просто дилетантство", - зазначив тренер.
За словами Вірта, йому б хотілося поспілкуватися з президентом Вереса і почути, чому так сталося.
"Для мене рішення про звільнення було дивним. Якби ця зустріч відбулася після чемпіонату, я б зараз тренував Верес. У мене жодного разу не було з ним зустрічі, а інформація, якою він володіє, не відповідає дійсності", - підсумував Вірт.
Як відомо, раніше Вірт відверто розповів про свою відставку.
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