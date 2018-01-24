Верес звільнив тренера через підозру в договорняку?

Юрій Вірт

Підозра в можливій ​​здачі матчу УПЛ Карпати - Верес (2: 2) стала однією з причин звільнення Юрія Вірта з рівненського клубу.

Про це повідомляє телеканал Футбол 1.

Нагадаємо, Верес вигравав 2:0 в першому таймі, а в другому таймі пропустив два голи і закінчив матч внічию.

Чутки про неспортивний характер матчу дійшли до президента клубу Богдана Копитка, грунтуючись на них і було прийнято рішення про відставку Вірта. При цьому, сам тренер звинувачення заперечує.

"Хто був на тому футболі, той все бачив. Був провальний один тайм за всі 19 турів. У складі Карпат 7-8 гравців провели по вісім ігор в чемпіонаті, а у нас 11 футболістів проводили вже 19-у гру, плюс травми отримали Западня та Карасюк, Кобін просив заміну", - сказав він.

"Я просив терпіти, але сталося як сталося. Ті розмови, які зараз ходять - це просто дилетантство", - зазначив тренер.

За словами Вірта, йому б хотілося поспілкуватися з президентом Вереса і почути, чому так сталося.

"Для мене рішення про звільнення було дивним. Якби ця зустріч відбулася після чемпіонату, я б зараз тренував Верес. У мене жодного разу не було з ним зустрічі, а інформація, якою він володіє, не відповідає дійсності", - підсумував Вірт.

Як відомо, раніше Вірт відверто розповів про свою відставку.