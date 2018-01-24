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24.01.2018  20:33

Динамо готове відпустити свого лідера?

Євген Хачеріді

Керівництво Динамо не проти відпустити захисника Євгена Хачеріді в ПАОК.

Про це повідомляє gazzetta.gr.

Кияни готові відпустити Хачеріді за 3 мільйони євро, ПАОК поки пропонує 1,5 мільйона.

Контракт 30-річного гравця з Динамо закінчується наступного літа, пише Трибуна

Нагадаємо, що Хачеріді травмувався на зборах в Іспанії.

Раніше була інформація, що Євген Хачеріді веде переговори із керівництвом про новий контракт. 
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