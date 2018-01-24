Динамо готове відпустити свого лідера?

Євген Хачеріді

Керівництво Динамо не проти відпустити захисника Євгена Хачеріді в ПАОК.

Про це повідомляє gazzetta.gr.

Кияни готові відпустити Хачеріді за 3 мільйони євро, ПАОК поки пропонує 1,5 мільйона.

Контракт 30-річного гравця з Динамо закінчується наступного літа, пише Трибуна

Нагадаємо, що Хачеріді травмувався на зборах в Іспанії.

Раніше була інформація, що Євген Хачеріді веде переговори із керівництвом про новий контракт.