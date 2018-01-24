1417 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.01.2018 20:33
Динамо готове відпустити свого лідера?
|Євген Хачеріді
Керівництво Динамо не проти відпустити захисника Євгена Хачеріді в ПАОК.
Про це повідомляє gazzetta.gr.
Кияни готові відпустити Хачеріді за 3 мільйони євро, ПАОК поки пропонує 1,5 мільйона.
Контракт 30-річного гравця з Динамо закінчується наступного літа, пише Трибуна
Нагадаємо, що Хачеріді травмувався на зборах в Іспанії.
Раніше була інформація, що Євген Хачеріді веде переговори із керівництвом про новий контракт.
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