96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.01.2018 20:55
Легендарний голкіпер повернувся до тренувань. ВІДЕО
|ДжиДжи Буффон вже тренується
Голкіпер і капітан Ювентуса Джанлуїджі Буффон повернувся до тренувань в загальній групі команди.
Про це пише офіційний сайт Старої сеньйори.
39-річний воротар заліковував м'язову травму, яку отримав ще на початку грудня.
Нагадаємо, що свій наступний матч Ювентус зіграє в рамках Серії А з К'єво 27 січня.
🙌 @gianluigibuffon is back! 🙌#FinoAllaFine 🏳️🏴 #ForzaJuve pic.twitter.com/qoyna0RKXV— JuventusFC (@juventusfc) 24 січня 2018 р.
Відомо, що саме Буффон став найкращим футболістом минулого сезону у Серії А.
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