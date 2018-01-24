Легендарний голкіпер повернувся до тренувань. ВІДЕО

ДжиДжи Буффон вже тренується

Голкіпер і капітан Ювентуса Джанлуїджі Буффон повернувся до тренувань в загальній групі команди.

Про це пише офіційний сайт Старої сеньйори.

39-річний воротар заліковував м'язову травму, яку отримав ще на початку грудня.

Нагадаємо, що свій наступний матч Ювентус зіграє в рамках Серії А з К'єво 27 січня.

Відомо, що саме Буффон став найкращим футболістом минулого сезону у Серії А.