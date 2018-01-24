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24.01.2018  22:28

ПСЖ та Монпельє вийшли в 1/8 фіналу Кубку Франції. Інші матчі 1/16

ПСЖ - Генгам

У Франції відбулися матчі 1/16 фіналу Кубку.

Фоворит турніру ПСЖ вдома переміг іншого представника Ліги 1 Генгам з рахунком 4:2.

Слід зазначити, що одразу три гри закінчилися серіями післяматчевих пенальті.

Кубок Франції

1/16 фіналу 

24 січня

Бісхайм - Гренобль 2:3 (0:1, 1:1) після серії пенальті

Монпельє - Лорьян 4:3 (1:2)

ПСЖ - Генгам 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 21 Рабью, 2:0 - 25, автогол До, 2:1 - 33, пенальті Тюрам, 3:1 - 64 Пасторе, 3:2 - 75 Н'Гбакото, 4:2 - 89 Маркіньос

Труа - Сент-Етьєн 2:1 (1:0, 1:1) після серії пенальті

Тур - Мец 0:1 (0:0, 0:0) після серії пенальті

Сент-Ло - Лез Ербьє 1:2 (0:0)

Монако - Ліон 22:05

Як і повідомлялося раніше, Неймар не взяв участі у грі проти Генгама.
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