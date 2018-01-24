ПСЖ та Монпельє вийшли в 1/8 фіналу Кубку Франції. Інші матчі 1/16
|ПСЖ - Генгам
У Франції відбулися матчі 1/16 фіналу Кубку.
Фоворит турніру ПСЖ вдома переміг іншого представника Ліги 1 Генгам з рахунком 4:2.
Слід зазначити, що одразу три гри закінчилися серіями післяматчевих пенальті.
Кубок Франції
1/16 фіналу
24 січня
Бісхайм - Гренобль 2:3 (0:1, 1:1) після серії пенальті
Монпельє - Лорьян 4:3 (1:2)
ПСЖ - Генгам 4:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 21 Рабью, 2:0 - 25, автогол До, 2:1 - 33, пенальті Тюрам, 3:1 - 64 Пасторе, 3:2 - 75 Н'Гбакото, 4:2 - 89 Маркіньос
C'est terminé au Parc sur cette qualification (4-2) pour les huitièmes de finale face à l'@EAGuingamp ! #PSGEAG— PSG Officiel (@PSG_inside) 24 січня 2018 р.
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/mDgQzjpHl7
Труа - Сент-Етьєн 2:1 (1:0, 1:1) після серії пенальті
Тур - Мец 0:1 (0:0, 0:0) після серії пенальті
Сент-Ло - Лез Ербьє 1:2 (0:0)
Монако - Ліон 22:05
Як і повідомлялося раніше, Неймар не взяв участі у грі проти Генгама.
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