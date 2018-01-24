147 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.01.2018 22:38
Екс-захисник Дніпра намагється працевлаштуватися в Караганді
|Олександр Мигунов
Екс-захисник Олімпіка, Маріуполя і Дніпра Олександр Мигунов може стати гравцем карагандинського Шахтаря.
Зараз Мигунов знаходиться на перегляді в казахстанському клубі. Напередодні він зіграв у спарингу проти Маріуполя (2:1).
23-річний захисник, права на якого належать Шахтарю, грав в Олімпіку в оренді, він виходив на поле 13 разів, результативними діями не відзначився, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Сталі перейшов до казахстанського клубу.
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