Екс-захисник Дніпра намагється працевлаштуватися в Караганді

Олександр Мигунов

Екс-захисник Олімпіка, Маріуполя і Дніпра Олександр Мигунов може стати гравцем карагандинського Шахтаря.

Зараз Мигунов знаходиться на перегляді в казахстанському клубі. Напередодні він зіграв у спарингу проти Маріуполя (2:1).

23-річний захисник, права на якого належать Шахтарю, грав в Олімпіку в оренді, він виходив на поле 13 разів, результативними діями не відзначився, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Сталі перейшов до казахстанського клубу.