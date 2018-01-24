555 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.01.2018 23:11
Яремчук забив у другому матчі поспіль за Гент. ВІДЕО
|Роман Яремчук
Нападник Гента Роман Яремчук забив у матчі 23-го туру чемпіонату Бельгії проти Антверпена.
22-річний форвард відкрив рахунок на 34-й хвилині матчу.
Нагадаємо, в минулому матчі Яремчук відзначився дублем.
Раніше була інформація, що Яремчук допоміг Генту здобути перемогу в матчі Кубка Бельгії.
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