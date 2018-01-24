Яремчук забив у другому матчі поспіль за Гент. ВІДЕО

Роман Яремчук

Нападник Гента Роман Яремчук забив у матчі 23-го туру чемпіонату Бельгії проти Антверпена.

22-річний форвард відкрив рахунок на 34-й хвилині матчу.

Нагадаємо, в минулому матчі Яремчук відзначився дублем.

Раніше була інформація, що Яремчук допоміг Генту здобути перемогу в матчі Кубка Бельгії.