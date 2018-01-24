Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
54 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
24.01.2018  23:42

Сампдорія і Рома зіграли внічию в перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату Італії

 

Сампдорія і Рома зіграли внічию в перенесеному матчі 3-го туру Серії А.

Раніше повідомлялося, що Лаціо розгромив Удінезе в пропущеній грі 12-го туру.

Чемпіонат Італії

3 тур

24 січня

Сампдорія – Рома 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 45, пенальті Куальярелла, 1:1 – 90 Джеко. 

    І В Н П М О
  1 Наполі 21 17 3 1 45-13 54
  2 Ювентус 21 17 2 2 50-15 53
  3 Лаціо 21 14 4 3 56-25 46
  4 Інтер 21 12 7 2 36-16 43
  5 Рома 21 12 5 4 31-15 41
  6 Сампдорія 21 10 4 7 40-31 34
+4 7 Мілан 21 9 4 8 27-28 31
-1 8 Аталанта 21 8 6 7 31-27 30
  9 Удінезе 21 9 2 10 34-31 29
  10 Торіно 21 6 11 4 29-28 29
-3 11 Фіорентина 21 7 7 7 30-24 28
  12 Болонья 21 8 3 10 26-30 27
  13 К'єво 21 5 7 9 21-37 22
+1 14 Сассуоло 21 6 4 11 14-31 22
-1 15 Дженоа 21 5 6 10 15-22 21
  16 Кальярі 21 6 2 13 19-33 20
+1 17 Кротоне 21 5 3 13 16-38 18
-1 18 СПАЛ 21 3 7 11 22-39 16
  19 Верона 21 3 4 14 18-44 13
  20 Беневенто 21 2 1 18 13-46 7
Читай також
Лаціо розгромив Удінезе в пропущеній грі 12-го туру чемпіонату Італії
Наполі на виїзді мінімально здолав Аталанту, Інтер і Рома переможця не виявили. Матчі 21-го туру чемпіонату Італії
Мілан переміг Кротоне, Рома поступилася Аталанті. Матчі 20-го туру чемпіонату Італії


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
09:05
Футбол. Став відомим ступінь важкості травм Додо, Бернарда і Патріка
08:44
Футбол. Шахтар повернувся додому зі зборів у Туреччині
08:30
Біатлон. Президент ФБУ озвучив завдання збірної на Олімпіаду в Пхенчхані
00:26
Футбол. Леганес не пустив Реал в півфінал Кубка Іспанії, Валенсія пройшла Алавес
00:07
Футбол. Арсенал виграв у Челсі і вийшов у фінал Кубка англійської ліги
24.01.2018
23:56
Хокей. Білий Барс переграв Кременчук в матчі УХЛ
23:42
Футбол. Сампдорія і Рома зіграли внічию в перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату Італії
23:11
Футбол. Яремчук забив у другому матчі поспіль за Гент. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!