Сампдорія і Рома зіграли внічию в перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату Італії

Сампдорія і Рома зіграли внічию в перенесеному матчі 3-го туру Серії А.

Раніше повідомлялося, що Лаціо розгромив Удінезе в пропущеній грі 12-го туру.

Чемпіонат Італії

3 тур

24 січня

Сампдорія – Рома 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 45, пенальті Куальярелла, 1:1 – 90 Джеко.