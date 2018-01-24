54 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.01.2018 23:42
Сампдорія і Рома зіграли внічию в перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату Італії
Сампдорія і Рома зіграли внічию в перенесеному матчі 3-го туру Серії А.
Раніше повідомлялося, що Лаціо розгромив Удінезе в пропущеній грі 12-го туру.
Чемпіонат Італії
3 тур
24 січня
Сампдорія – Рома 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 45, пенальті Куальярелла, 1:1 – 90 Джеко.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|21
|17
|3
|1
|45-13
|54
|2
|Ювентус
|21
|17
|2
|2
|50-15
|53
|3
|Лаціо
|21
|14
|4
|3
|56-25
|46
|4
|Інтер
|21
|12
|7
|2
|36-16
|43
|5
|Рома
|21
|12
|5
|4
|31-15
|41
|6
|Сампдорія
|21
|10
|4
|7
|40-31
|34
|+4
|7
|Мілан
|21
|9
|4
|8
|27-28
|31
|-1
|8
|Аталанта
|21
|8
|6
|7
|31-27
|30
|9
|Удінезе
|21
|9
|2
|10
|34-31
|29
|10
|Торіно
|21
|6
|11
|4
|29-28
|29
|-3
|11
|Фіорентина
|21
|7
|7
|7
|30-24
|28
|12
|Болонья
|21
|8
|3
|10
|26-30
|27
|13
|К'єво
|21
|5
|7
|9
|21-37
|22
|+1
|14
|Сассуоло
|21
|6
|4
|11
|14-31
|22
|-1
|15
|Дженоа
|21
|5
|6
|10
|15-22
|21
|16
|Кальярі
|21
|6
|2
|13
|19-33
|20
|+1
|17
|Кротоне
|21
|5
|3
|13
|16-38
|18
|-1
|18
|СПАЛ
|21
|3
|7
|11
|22-39
|16
|19
|Верона
|21
|3
|4
|14
|18-44
|13
|20
|Беневенто
|21
|2
|1
|18
|13-46
|7
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