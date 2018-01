Арсенал виграв у Челсі і вийшов у фінал Кубка англійської ліги

Лондонський Арсенал вийшов у фінал Кубка англійської ліги.

Нагадаємо, раніше до фіналу пробився Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

🎶 We’re the famous Arsenal and we’re going BACK to Wembley 🎶



We’re into the @Carabao_Cup final! pic.twitter.com/W2IpgxR2Nt