394 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.01.2018 00:07
Арсенал виграв у Челсі і вийшов у фінал Кубка англійської ліги
|ФК Арсенал
Лондонський Арсенал вийшов у фінал Кубка англійської ліги.
Нагадаємо, раніше до фіналу пробився Манчестер Сіті Олександра Зінченка.
🎶 We’re the famous Arsenal and we’re going BACK to Wembley 🎶— Arsenal FC (@Arsenal) 24 січня 2018 р.
We’re into the @Carabao_Cup final! pic.twitter.com/W2IpgxR2Nt
Кубок англійської ліги
1/2 фіналу
Другий матч
Арсенал – Челсі 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 7 Азар, 1:1 – 12, автогол Рюдігер, 2:1 – 60 Джака.
Перший матч - 0:0
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