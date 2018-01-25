408 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.01.2018 00:26
Леганес не пустив Реал в півфінал Кубка Іспанії, Валенсія пройшла Алавес
|ФК Реал
Реал програв Леганесу в другому матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії і завершив свої виступи в турнірі.
Як відомо, напередодні Севілья вийшла у півфінал Кубку Іспанії.
Кубок Іспанії
1/4 фіналу
Другі матчі
Алавес – Валенсія 2:1 (0:0, 2:1, 0:0, 0:0), по пенальті - 2:3
Голи: 1:0 – 73 Мунір, 1:1 – 77 Санті Міна, 2:1 – 86 Собріно
Перший матч - 1:2
Реал – Леганес 1:2 (0:1, 1:1)
Голи: 0:1 – 31 Ерасо, 1:1 – 47 Бензема, 1:2 – 55 Пірес.
Перший матч - 1:0
FP: #RealMadrid 1-2 @CDLeganes (@Benzema 47'; Eraso 31', Gabriel 55') (2-2 acumulado - el Real Madrid cae eliminado por la diferencia de los goles anotados fuera de casa)#RMCopa pic.twitter.com/UXUxcUot9a— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 24 січня 2018 р.
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