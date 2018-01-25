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25.01.2018  00:26

Леганес не пустив Реал в півфінал Кубка Іспанії, Валенсія пройшла Алавес

ФК Реал

Реал програв Леганесу в другому матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії і завершив свої виступи в турнірі.

Як відомо, напередодні Севілья вийшла у півфінал Кубку Іспанії.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу

Другі матчі

Алавес – Валенсія 2:1 (0:0, 2:1, 0:0, 0:0), по пенальті - 2:3

Голи: 1:0 – 73 Мунір, 1:1 – 77 Санті Міна, 2:1 – 86 Собріно

Перший матч - 1:2

Реал – Леганес 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 31 Ерасо, 1:1 – 47 Бензема, 1:2 – 55 Пірес.

Перший матч - 1:0
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