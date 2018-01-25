Шахтар повернувся додому зі зборів у Туреччині

Додо / ФК Шахтар

Донецький Шахтар прилетів до Києва.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Увечері 24 сiчня футболісти прибули до столиці України. Паулу Фонсека надав команді два вихідних.

Уже вранці 27 січня Шахтар вирушить в Дубай, де буде готуватися до другої частини сезону. В ОАЕ гірники візьмуть участь у міжнародному турнірі Dubai Cup. Суперниками донечан будуть данський Копенгаген (30 січня), чеська Славія (3 лютого) і шведський АЕК (7 лютого).

Нагадаємо, що в останньмоу матчі на турецькому зборі Шахтар поступився хорватському Динамо.