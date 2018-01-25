Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
26 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
25.01.2018  08:44

Шахтар повернувся додому зі зборів у Туреччині

Додо / ФК Шахтар

Донецький Шахтар прилетів до Києва.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Увечері 24 сiчня футболісти прибули до столиці України. Паулу Фонсека надав команді два вихідних.

Уже вранці 27 січня Шахтар вирушить в Дубай, де буде готуватися до другої частини сезону. В ОАЕ гірники візьмуть участь у міжнародному турнірі Dubai Cup. Суперниками донечан будуть данський Копенгаген (30 січня), чеська Славія (3 лютого) і шведський АЕК (7 лютого).

Нагадаємо, що в останньмоу матчі на турецькому зборі Шахтар поступився хорватському Динамо.
Читай також
Шахтар поступився хорватському Динамо на зборах в Туреччині
Бразильський новачок Шахтаря травмувався в контрольному матчі з Динамо
Шахтар - Динамо, Олімпік - Слован, Верес - Газ Метан. Товариські матчі українців
Український півзахисник Шахтаря зацікавив англійський клуб


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
09:05
Футбол. Став відомим ступінь важкості травм Додо, Бернарда і Патріка
08:44
Футбол. Шахтар повернувся додому зі зборів у Туреччині
08:30
Біатлон. Президент ФБУ озвучив завдання збірної на Олімпіаду в Пхенчхані
00:26
Футбол. Леганес не пустив Реал в півфінал Кубка Іспанії, Валенсія пройшла Алавес
00:07
Футбол. Арсенал виграв у Челсі і вийшов у фінал Кубка англійської ліги
24.01.2018
23:56
Хокей. Білий Барс переграв Кременчук в матчі УХЛ
23:42
Футбол. Сампдорія і Рома зіграли внічию в перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату Італії
23:11
Футбол. Яремчук забив у другому матчі поспіль за Гент. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!