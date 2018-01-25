Зоря без Луніна розгромила суперника у контрольному матчі. ВІДЕО

Зоря розгромила Динамо/ФК Зоря

Луганська Зоря розгромила 3:0 тбіліське Динамо на зборі у Туреччині.

У складі команди Юрія Вернидуба відзначилися захисник Олександр Сваток, хавбек Желько Любенович. Ще одне взяття воріт було зафіксовано після автоголу.

Також варто зазначити, що у матчі не брав участь воротар Андрій Лунін, якого активно сватали в іспанський Реал Сосьєдад. Ворота чорно-білих захищав Олег Чуваєв.

Цікаво, що в атаці Зорі у другому таймі діяв неназваний гравець, який перебуває на перегляді.

Зоря - Динамо Тбілісі - 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Сваток, 2:0 - 64 Любенович, 3:0 - 87, автогол невідомий гравець.

Зоря: 1-й тайм: Чуваєв, Сілас, Чеберко, Тимчик, Сваток, Гордієнко, Караваєв, Кочергін, Андрієвський, Луньов, Громов

2-й тайм: Чуваєв, Авраменко, Бабенко, Ондуа, Чечер, Кабан, Харатін, Любенович, Сухар, Леонідас, гравець на перегляді.

Раніше повідомлялося, що 23 січня Зоря за один день зіграла два спаринги.