Зоря без Луніна розгромила суперника у контрольному матчі. ВІДЕО
|Зоря розгромила Динамо/ФК Зоря
Луганська Зоря розгромила 3:0 тбіліське Динамо на зборі у Туреччині.
У складі команди Юрія Вернидуба відзначилися захисник Олександр Сваток, хавбек Желько Любенович. Ще одне взяття воріт було зафіксовано після автоголу.
Також варто зазначити, що у матчі не брав участь воротар Андрій Лунін, якого активно сватали в іспанський Реал Сосьєдад. Ворота чорно-білих захищав Олег Чуваєв.
Цікаво, що в атаці Зорі у другому таймі діяв неназваний гравець, який перебуває на перегляді.
Зоря - Динамо Тбілісі - 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Сваток, 2:0 - 64 Любенович, 3:0 - 87, автогол невідомий гравець.
Зоря: 1-й тайм: Чуваєв, Сілас, Чеберко, Тимчик, Сваток, Гордієнко, Караваєв, Кочергін, Андрієвський, Луньов, Громов
2-й тайм: Чуваєв, Авраменко, Бабенко, Ондуа, Чечер, Кабан, Харатін, Любенович, Сухар, Леонідас, гравець на перегляді.
Раніше повідомлялося, що 23 січня Зоря за один день зіграла два спаринги.
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