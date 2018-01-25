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25.01.2018  18:45

Названо імена футболістів, які досі не з'явилися у розташування клубу УПЛ

 Сесе Пепе/ЦСКА

Зірка із Кропивницького все ще очікує прибуття після зимової відпустки декількох виконавців.

Мова йде про трьох гравців - захисника Сесе Франка Пепе, півзахисника Арно Геджа і форварда Хішама Ель-Хамдауї.

Пепе проходив перегляд у московському ЦСКА і під час нього отримав травму. Як бути далі з гравцем в клубі не знають і ситуація з ним незрозуміла.

У Геджа є проблеми з документами, через які він поки не може прибути в Україну. Причина відсутності Ель-Хамдауї поки невідома, пише СпортАрена.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зірка не зможе виїхати закордон для підготовки до другої частини сезону.

Найближчим часом команда Романа Монарьоа відправиться на тренувальний збір до Нікополя.

Також стало відомо, що перший матч 2018 року Зірка проведе 18 лютого.
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