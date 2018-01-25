Роналду не повернеться у Манчестер Юнайтед: Моурінью назвав причину

Криштіану Роналду не буде залишати Реал заради повернення в Манчестер Юнайтед.

Про це заявив головний тренер англійської команди Жозе Моурінью.

"Реал зараз у кризі, результати у команди не найкращі. Але я працював там три роки, і команда мені небайдужа.

"Я буду останнім, хто захоче ще більше підлити олії у вогонь. Щоб навпаки, спробувати трохи загасити полум'я, я скажу, що такого гравця, як Кріштіану, хотів би бачити у себе будь-який тренер і будь-який клуб, але дозволити його собі зараз можуть тільки Зідан (тренер Реала - ред.) і Реал", - цитує Моурінью прес-служба МЮ.

Нагадаємо, що 32-річний футболіст грав за МЮ з 2003 по 2009 рік.

Як повідомлялося раніше, у Португалії з'явилася інформація про можливе повернення Роналду у Спортинг.