465 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.01.2018 18:59
Роналду не повернеться у Манчестер Юнайтед: Моурінью назвав причину
Криштіану Роналду не буде залишати Реал заради повернення в Манчестер Юнайтед.
Про це заявив головний тренер англійської команди Жозе Моурінью.
"Реал зараз у кризі, результати у команди не найкращі. Але я працював там три роки, і команда мені небайдужа.
"Я буду останнім, хто захоче ще більше підлити олії у вогонь. Щоб навпаки, спробувати трохи загасити полум'я, я скажу, що такого гравця, як Кріштіану, хотів би бачити у себе будь-який тренер і будь-який клуб, але дозволити його собі зараз можуть тільки Зідан (тренер Реала - ред.) і Реал", - цитує Моурінью прес-служба МЮ.
Нагадаємо, що 32-річний футболіст грав за МЮ з 2003 по 2009 рік.
Як повідомлялося раніше, у Португалії з'явилася інформація про можливе повернення Роналду у Спортинг.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua