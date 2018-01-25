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25.01.2018  19:18

Маріуполь здолав учасника Ліги чемпіонів

 Маріуполь здолав Карабах/ФК Маріуполь

Маріуполь під час підготовки до другої частини сезону в УПЛ здолав азербайджанський Карабах 3:2.

Усі голи матчу було забито у другому таймі. 

Гра відбулася у турецькому Белеку.

Нагадаємо, що Карабах у своїй групі у Лізі чемпіонів-2017/18 зайняв четверте місце, проти двічі не дав обіграти себе іспанському Атлетико.

Маріуполь - Карабах - 3:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Мітчелл, 1:1 - 61, пенальті Тотовицький, 1:2 - 71 Мітчелл, 2:2 - 73 Кольцов, 3:2 - 90 Борячук.

Маріуполь: Худжамов, Кирюханцев (Насонов, 62), Яворський (Дава, 46), Гафаіті (Биков, 62), Неплях (Демір, 62), Дедечко, Коробенко (Баєнко, 46), Болбат (Кольцов, 62), Тищенко, Тотовицький (Радченко, 62), Борячук.

Карабах (стартовий склад): Щекіч, Якуб, Медведєв, Гусейнов, Аміргулієв, Ісмаїлов, Алмейда, Мітчелл, Мадатов, Педро, Дональд.

Раніше повідомлялося, що Маріуполь у спарингу програв казахстанському Шахтарю.
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