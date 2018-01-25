Моурінью залишається в МЮ: клуб оголосив про продовження контракту із тренером

Манчестер Юнайтед оголосив про продовження контракту із головним тренером Жозе Моурінью.

Португалець залишатиметься на Олд Траффорд ще два з половиною роки.

Нагадаємо, попередній контракт був чинний до літа 2019-го.

Про те, на яких умовах було укладено угоду, не повідомляється.

We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC.



Club statement: https://t.co/vbGhXWbjcA pic.twitter.com/PcprzUIYfI — Manchester United (@ManUtd) 25 січня 2018 р.

"Жозе вже досяг успіху у Манчестер Юнайтед. І я дуже радий, що він погодився продовжити співробітництво із нами до 2020 року", - прокоментував угоду віце-президент МЮ Ед Вудворд.

"Його професіоналізм та стиль роботи - завжди на висоті. Також він чітко виконує клубну політику про підготовку молодих гравців для основного складу. За що б не брався Жозе, усі свої справи він надихає енергією і чіткою метою. Я впевнений, він продовжить приносити результат на радість вболівальникам", - цитує клубного боса прес-служба МЮ.

Нагадаємо, Моурінью восени хотів підвищення зарплати у Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Моурінью спростував інформацію про повернення в МЮ Криштіану Роналду.