Моурінью залишається в МЮ: клуб оголосив про продовження контракту із тренером
Манчестер Юнайтед оголосив про продовження контракту із головним тренером Жозе Моурінью.
Португалець залишатиметься на Олд Траффорд ще два з половиною роки.
Нагадаємо, попередній контракт був чинний до літа 2019-го.
Про те, на яких умовах було укладено угоду, не повідомляється.
We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC.— Manchester United (@ManUtd) 25 січня 2018 р.
Club statement: https://t.co/vbGhXWbjcA pic.twitter.com/PcprzUIYfI
"Жозе вже досяг успіху у Манчестер Юнайтед. І я дуже радий, що він погодився продовжити співробітництво із нами до 2020 року", - прокоментував угоду віце-президент МЮ Ед Вудворд.
"Його професіоналізм та стиль роботи - завжди на висоті. Також він чітко виконує клубну політику про підготовку молодих гравців для основного складу. За що б не брався Жозе, усі свої справи він надихає енергією і чіткою метою. Я впевнений, він продовжить приносити результат на радість вболівальникам", - цитує клубного боса прес-служба МЮ.
Нагадаємо, Моурінью восени хотів підвищення зарплати у Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що Моурінью спростував інформацію про повернення в МЮ Криштіану Роналду.
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