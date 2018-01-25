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25.01.2018  19:37

Моурінью залишається в МЮ: клуб оголосив про продовження контракту із тренером

 

Манчестер Юнайтед оголосив про продовження контракту із головним тренером Жозе Моурінью.

Португалець залишатиметься на Олд Траффорд ще два з половиною роки. 

Нагадаємо, попередній контракт був чинний до літа 2019-го.  

Про те, на яких умовах було укладено угоду, не повідомляється.

"Жозе вже досяг успіху у Манчестер Юнайтед. І я дуже радий, що він погодився продовжити співробітництво із нами до 2020 року", - прокоментував угоду віце-президент МЮ Ед Вудворд.

"Його професіоналізм та стиль роботи - завжди на висоті. Також він чітко виконує клубну політику про підготовку молодих гравців для основного складу. За що б не брався Жозе, усі свої справи він надихає енергією і чіткою метою. Я впевнений, він продовжить приносити результат на радість вболівальникам", - цитує клубного боса прес-служба МЮ.

Нагадаємо, Моурінью восени хотів підвищення зарплати у Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Моурінью спростував інформацію про повернення в МЮ Криштіану Роналду.


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