Моурінью залишається в МЮ: клуб оголосив про продовження контракту із тренером

Манчестер Юнайтед оголосив про продовження контракту із головним тренером Жозе Моурінью.

Португалець залишатиметься на Олд Траффорд ще два з половиною роки.

Нагадаємо, попередній контракт був чинний до літа 2019-го.

Про те, на яких умовах було укладено угоду, не повідомляється.

We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC.



Club statement: https://t.co/vbGhXWbjcA pic.twitter.com/PcprzUIYfI