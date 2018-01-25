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25.01.2018  20:20

Олімпік орендував гравця Шахтаря

Сергій Вакуленко

Олімпік до кінця сезону орендував півзахисника Шахтаря Сергія Вакуленка.

Про це пише офіційний сайт клубу.

Раніше повідомлялося, що футболіст покинув Маріуполь.

У першій частині поточного сезону 24-річний хавбек провів 15 матчів у складі Маріуполя і забив 3 голи.

Також була інформація, що Олімпік переглядає двох бразильців і українця.
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