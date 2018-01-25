Гірник підписав воротаря, який проходив перегляд в Іспанії

Данило Кучер

Екс-голкіпер Дніпра Данило Кучер став гравцем Гірника.

Про це пише офіційний сайт клубу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кучер проходив перегляд у іспанському Альбасете.

Додамо, що воротар зіграв єдиний матч за Дніпро в УПЛ в сезоні 2015/2016.

Нагадаємо, воротар Динамо продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.