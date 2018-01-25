93 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.01.2018 20:42
Гірник підписав воротаря, який проходив перегляд в Іспанії
|Данило Кучер
Екс-голкіпер Дніпра Данило Кучер став гравцем Гірника.
Про це пише офіційний сайт клубу.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Кучер проходив перегляд у іспанському Альбасете.
Додамо, що воротар зіграв єдиний матч за Дніпро в УПЛ в сезоні 2015/2016.
Нагадаємо, воротар Динамо продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.
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