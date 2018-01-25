Екс-гравець Зорі залишив російський клуб

Джаба Ліпартія

Анжи і півзахисник Джаба Ліпартія розірвали угоду за обопільною згодою.

Про це повідомляє офіційний сайт махачкалінського клубу.

30-річний грузинський футболіст перейшов в Анжі із Зорі перед початком сезону 2017/18.

Ліпартія взяв участь тільки в шести матчах за клуб в російській Прем'єр-Лізі.

Раніше повідомлялося, що Анжі підписав чергового українця.