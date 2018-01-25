96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.01.2018 20:54
Екс-гравець Зорі залишив російський клуб
|Джаба Ліпартія
Анжи і півзахисник Джаба Ліпартія розірвали угоду за обопільною згодою.
Про це повідомляє офіційний сайт махачкалінського клубу.
30-річний грузинський футболіст перейшов в Анжі із Зорі перед початком сезону 2017/18.
Ліпартія взяв участь тільки в шести матчах за клуб в російській Прем'єр-Лізі.
Раніше повідомлялося, що Анжі підписав чергового українця.
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