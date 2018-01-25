Олександрія відмовилась від послуг двох сербів

Потенційні новачки Олександрії Стефан Іліч та Іван Марковіч покинули табір олександрійців.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що тренерський штаб не побачив у гравцях необхідного підсилення, тож серби не продовжать свою кар'єру в Олександрії.

Раніше була інформація, що Олександрія на зборах програла казахстанському клубу.

Також була інформація, що Олександрія перегляне трьох легіонерів на зборах.