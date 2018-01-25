69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.01.2018 22:37
Олександрія відмовилась від послуг двох сербів
Потенційні новачки Олександрії Стефан Іліч та Іван Марковіч покинули табір олександрійців.
Про це інформує офіційний сайт клубу.
Повідомляється, що тренерський штаб не побачив у гравцях необхідного підсилення, тож серби не продовжать свою кар'єру в Олександрії.
Раніше була інформація, що Олександрія на зборах програла казахстанському клубу.
Також була інформація, що Олександрія перегляне трьох легіонерів на зборах.
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