Гравець Динамо залишив Карпати і проходить перегляд в іншому клубі

Олександр Осман

Захисник Олександр Осман залишив Карпатиоскільки закінчилася орендна угода, і тепер шукає інший клуб.

Футболіст був орендований львівським клубом у Динамо, але 21-річний захисник не продовжить кар'єру в київському колективі.

Повідомляється, що Осман зараз проходить перегляд в іншому клубі, з яким незабаром підпише контракт.

У поточному сезоні футболіст провів 1 матч за Карпати в УПЛ, пише "Динамомания".

Раніше була інформація, що Динамо продовжило контракт з нападником.