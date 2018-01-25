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25.01.2018  23:34

Гравець Динамо залишив Карпати і проходить перегляд в іншому клубі

Олександр Осман

Захисник Олександр Осман залишив Карпатиоскільки закінчилася орендна угода, і тепер шукає інший клуб.

Футболіст був орендований львівським клубом у Динамо, але 21-річний захисник не продовжить кар'єру в київському колективі.

Повідомляється, що Осман зараз проходить перегляд в іншому клубі, з яким незабаром підпише контракт.

У поточному сезоні футболіст провів 1 матч за Карпати в УПЛ, пише "Динамомания".

Раніше була інформація, що Динамо продовжило контракт з нападником.
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