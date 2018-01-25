Страсбур обіграв Лілль в матчі 1/16 фіналу Кубку Франції

Страсбур обіграв Лілль в матчі 1/16 фіналу Кубку Франції.

Як відомо, раніше ПСЖ та Монпельє вийшли в 1/8 фіналу.

Кубок Франції

1/16 фіналу

25 січня

Страсбур - Лілль 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 31 Да Коста, 2:0 - 48 Сааді, 2:1 - 54 Біссума