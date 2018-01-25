56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.01.2018 23:55
Страсбур обіграв Лілль в матчі 1/16 фіналу Кубку Франції
Страсбур обіграв Лілль в матчі 1/16 фіналу Кубку Франції.
Як відомо, раніше ПСЖ та Монпельє вийшли в 1/8 фіналу.
Кубок Франції
1/16 фіналу
25 січня
Страсбур - Лілль 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 31 Да Коста, 2:0 - 48 Сааді, 2:1 - 54 Біссума
90'+4 Ça passe pour le Racing qui valide son ticket pour le tour suivant ! Prestation maîtrisée des Bleu et Blanc 👏 Les Strasbourgeois retrouveront le @GF38_Officiel le 6 ou 7 février prochain en 8e de finale de la @coupedefrance. #RCSALOSC (2-1) pic.twitter.com/BucOabZisK— RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 25 січня 2018 р.
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