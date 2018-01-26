Барселона вийшла в півфінал Кубку Іспанії

ФК Барселона

Барселона вийшла в півфінал Кубку Іспанії, обігравши у матчі-відповіді Еспаньол з рахунком 2:0.

Як відомо, раніше Леганес не пустив Реал в півфінал Кубку Іспанії, Валенсія пройшла Алавес.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу

Другий матч

Барселона – Еспаньол 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 9 Суарес, 2:0 – 25 Мессі