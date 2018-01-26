289 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 00:24
Барселона вийшла в півфінал Кубку Іспанії
|ФК Барселона
Барселона вийшла в півфінал Кубку Іспанії, обігравши у матчі-відповіді Еспаньол з рахунком 2:0.
Як відомо, раніше Леганес не пустив Реал в півфінал Кубку Іспанії, Валенсія пройшла Алавес.
Кубок Іспанії
1/4 фіналу
Другий матч
Барселона – Еспаньол 2:0 (2:0, 0:0)
Голи: 1:0 – 9 Суарес, 2:0 – 25 Мессі
🔊 FINAL del partit@FCBarcelona 2-0 @RCDEspanyol #RCDE #BarçaEspanyol— RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 25 січня 2018 р.
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