Талановитий українець у клубі Примери: з'явилися нові подробиці можливого трансферу

Андрій Лунін/ФК Зоря

Воротар луганської Зорі Андрій Лунін таки перейде в іспанський Реал Сосьєдад, проте він залише Зорю лише в кінці сезону.

Про це стало відомо після того, як нинішній голкіпер клубу із Басконії Херонімо Рульї розповів, що вже влітку у нього з'явиться новий партнер - 18-річний Лунін.

При цьому повідомляється, що Реал Сосьєдад заплатить за талановитого українця 3 мільйони євро і підпише з ним контракт до 2022 або 2023 року, пише Marca.

Нагадаємо, що напередодні гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов заявив, що Лунін залишиться у клубі до кінця сезону.

Напередодні Лунін не взяв участі у контрольному матчі Зорі проти Динамо Тбілісі.