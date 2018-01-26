363 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 08:41
Талановитий українець у клубі Примери: з'явилися нові подробиці можливого трансферу
|Андрій Лунін/ФК Зоря
Воротар луганської Зорі Андрій Лунін таки перейде в іспанський Реал Сосьєдад, проте він залише Зорю лише в кінці сезону.
Про це стало відомо після того, як нинішній голкіпер клубу із Басконії Херонімо Рульї розповів, що вже влітку у нього з'явиться новий партнер - 18-річний Лунін.
При цьому повідомляється, що Реал Сосьєдад заплатить за талановитого українця 3 мільйони євро і підпише з ним контракт до 2022 або 2023 року, пише Marca.
Нагадаємо, що напередодні гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов заявив, що Лунін залишиться у клубі до кінця сезону.
Напередодні Лунін не взяв участі у контрольному матчі Зорі проти Динамо Тбілісі.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
25.01.2018
Легка атлетика. Українка виграла змагання в Чехії з рекордом турніру
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua