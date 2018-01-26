Динамо після першого тайму перемагає Осієк

Київське Динамо відірало перший тайм контрольного матчу в Іспанії проти хорватського Осієка.

Після першої 45-хвилинки українці попереду з рахунком 2:1.

Голи забивали Хльобас (8), Алєксєєв (13) і автогол записав до пасиву Вербич на першій хвилині.

Гра розпочалася о 17:30.

Відео онлайн-трансляція матчу.