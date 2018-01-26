512 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 18:24
Динамо після першого тайму перемагає Осієк
Київське Динамо відірало перший тайм контрольного матчу в Іспанії проти хорватського Осієка.
Після першої 45-хвилинки українці попереду з рахунком 2:1.
Голи забивали Хльобас (8), Алєксєєв (13) і автогол записав до пасиву Вербич на першій хвилині.
Гра розпочалася о 17:30.
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