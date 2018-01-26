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26.01.2018  18:50

Олімпік розгромно поступився македонському клубу

ФК Олімпік

Донецький Олімпік програв останній матч першого збору в Туреччині македонській Шкендії.

Товариський матч

Туреччина

26 січня

Олімпік - Шкендія 1:4 (0:1, 1:3)

Голи: 0:1 - 11 Жуніор, 1:1 - 53 Счастливцев, 1:2 - 56 Радескі, 1:3 - 73 Ібраїмі, 1:4 - 83 Тодоровскі

Склад Олімпіка (1 тайм): Махарадзе, Парцванія, Кулинич, Іллой-Айєт, Очігава (Ерікс, 42), Цимбалюк, Є. Пасіч, Бруно (Хомутов, 31), Кісіль, Г. Пасіч, Абдул.

Олімпік (2 тайм): Котляров, Є. Пасіч, Кулинич, Счастливцев, Ерікс, Абдул, Коберідзе, Богунов, Хомутов, Кісіль, Біленький.
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