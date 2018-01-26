Сімеоне отримав дискваліфікацію на три кубкові гри
|Дієго Пабло Сімеоне
Головний тренер мадридського Атлетико дискваліфікований на три гри Кубку Іспанії через емоційну поведінку під час гри своїх підопічних проти Севільї.
Про це повідомляє AS.
Сімеоне був вилучений у матчі проти Севільї через бурхливу апеляцію на рішення арбітра. За цей епізод аргентинський фахівець отримав один матч дискваліфікації.
А ще дві гри Сімеоне пропустить через зневагу до суддів.
Прямуючи у підтрибунне приміщення Рамон Санчес Пісхуан, наставник Атлетіко демонстративно аплодував головному арбітру Мартінесу Мунуері.
Своє покарання Сімеоне відбуватиме в Кубку Іспанії сезону 2018/19, якщо, звісно, залишиться на посаді головного тренера матрацників, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що за сумою двох матчів Атлетико поступився Севільї та припинив боротьбу за Кубок Короля 2017/2018.
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