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26.01.2018  19:10

Сімеоне отримав дискваліфікацію на три кубкові гри

Дієго Пабло Сімеоне

Головний тренер мадридського Атлетико дискваліфікований на три гри Кубку Іспанії через емоційну поведінку під час гри своїх підопічних проти Севільї.

Про це повідомляє AS.

Сімеоне був вилучений у матчі проти Севільї через бурхливу апеляцію на рішення арбітра. За цей епізод аргентинський фахівець отримав один матч дискваліфікації.

А ще дві гри Сімеоне пропустить через зневагу до суддів.

Прямуючи у підтрибунне приміщення Рамон Санчес Пісхуан, наставник Атлетіко демонстративно аплодував головному арбітру Мартінесу Мунуері.

Своє покарання Сімеоне відбуватиме в Кубку Іспанії сезону 2018/19, якщо, звісно, залишиться на посаді головного тренера матрацників, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що за сумою двох матчів Атлетико поступився Севільї та припинив боротьбу за Кубок Короля 2017/2018.
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