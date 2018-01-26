484 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 19:31
Київське Динамо здобуло першу перемогу в міжсезоння. ВІДЕО
|Динамо - Осієк / 1927
Київське Динамо здобуло першу перемогу на зборах, перемігши хорватський Осієк з рахунком 3:2.
Голами в складі віце-чемпіона України відзначилися Дмитро Хльобас (двічі) та Владислав Алєксєєв.
Слід зазначити, що автоголом відзначився новачок Динамо словенець Бенджамін Вербич.
До цього кияни зіграли три гри на тренувальних зборах, дві з який програли, а одну звели в нічию.
Раніше повідомлялося, що ПАОК продовжує торгуватися з Динамо за лідера киян.
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