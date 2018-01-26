Київське Динамо здобуло першу перемогу в міжсезоння. ВІДЕО

Динамо - Осієк / 1927

Київське Динамо здобуло першу перемогу на зборах, перемігши хорватський Осієк з рахунком 3:2.

Голами в складі віце-чемпіона України відзначилися Дмитро Хльобас (двічі) та Владислав Алєксєєв.

Слід зазначити, що автоголом відзначився новачок Динамо словенець Бенджамін Вербич.

До цього кияни зіграли три гри на тренувальних зборах, дві з який програли, а одну звели в нічию.

Раніше повідомлялося, що ПАОК продовжує торгуватися з Динамо за лідера киян.