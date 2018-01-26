1008 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 19:44
Молодий захисник Динамо отримав жахливу травму
|Микита Кравченко
Правий захисник київського Динамо Микита Кравченко отримав важку травму та вибув на тривалий термін.
В молодого динамівця розрив хресподібних зв'язок.
Жахливий епізод трапився під час гри молодіжного складу Динамо проти однолітків з Волині.
На Микиту чекає операція в Іспанії, після чого гравця чекає тривалий процес відновлення, пише Динамоманія.
Нагадаємо, що капітану Динамо Сергію Сидорчуку знадобиться обстеження щодо травми.
Також писалося, що Динамо здобуло першу перемогу на зборах в Іспанії.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua