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26.01.2018  19:44

Молодий захисник Динамо отримав жахливу травму

Микита Кравченко

Правий захисник київського Динамо Микита Кравченко отримав важку травму та вибув на тривалий термін.

В молодого динамівця розрив хресподібних зв'язок.

Жахливий епізод трапився під час гри молодіжного складу Динамо проти однолітків з Волині.

На Микиту чекає операція в Іспанії, після чого гравця чекає тривалий процес відновлення, пише Динамоманія.

Нагадаємо, що капітану Динамо Сергію Сидорчуку знадобиться обстеження щодо травми.

Також писалося, що Динамо здобуло першу перемогу на зборах в Іспанії.
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