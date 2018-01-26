Молодий захисник Динамо отримав жахливу травму

Микита Кравченко

Правий захисник київського Динамо Микита Кравченко отримав важку травму та вибув на тривалий термін.

В молодого динамівця розрив хресподібних зв'язок.

Жахливий епізод трапився під час гри молодіжного складу Динамо проти однолітків з Волині.

На Микиту чекає операція в Іспанії, після чого гравця чекає тривалий процес відновлення, пише Динамоманія.

Нагадаємо, що капітану Динамо Сергію Сидорчуку знадобиться обстеження щодо травми.

Також писалося, що Динамо здобуло першу перемогу на зборах в Іспанії.