Перехід форварда Роми до Чеслі на межі зриву

Едін Джеко

Перехід форварда Роми Едіна Джеко в Челсі знаходиться на межі зриву.

Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, клуби так і не прийшли до спільного знаменника за ціною за гравця. Також варто відзначити, що раніше повідомлялося про те, що і сам гравець не задоволений контрактом, який йому пропонують лондонці.

Саме за сумою всіх причин джерело і стверджує, що цей трансфер навряд чи відбудеться, принаймні, цієї зими, пише ua-football.

Раніше повідомлялося, що Джеко та Челсі узгодили особистий контракт боснійця.