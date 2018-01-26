50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 20:25
Перехід форварда Роми до Чеслі на межі зриву
|Едін Джеко
Перехід форварда Роми Едіна Джеко в Челсі знаходиться на межі зриву.
Про це повідомляє Sky Sport.
За інформацією джерела, клуби так і не прийшли до спільного знаменника за ціною за гравця. Також варто відзначити, що раніше повідомлялося про те, що і сам гравець не задоволений контрактом, який йому пропонують лондонці.
Саме за сумою всіх причин джерело і стверджує, що цей трансфер навряд чи відбудеться, принаймні, цієї зими, пише ua-football.
Раніше повідомлялося, що Джеко та Челсі узгодили особистий контракт боснійця.
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