140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 21:08
Фанати Альбасете проти продажу Зозулі
|Роман Зозуля
67% уболівальників Альбасете проти продажу нападника Романа Зозулі цієї зими.
Про це повідомляє 5maseldescuento.es.
За даними опитування, яке провело видання, 33% фанів іспанського клубу підтримують ідею продажу українця під час зимового трансферного вікна.
Контракт Зозулі з Альбасете закінчується влітку.
У поточному сезоні 28-річний форвард зіграв 17 матчів, забив 7 голів і віддав 2 гольові передачі, пише Трибуна.
Нагадаємо, що нещодавно фани іспанського клубу присвятили пісню українському форварду.
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