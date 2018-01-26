Фанати Альбасете проти продажу Зозулі

Роман Зозуля

67% уболівальників Альбасете проти продажу нападника Романа Зозулі цієї зими.

Про це повідомляє 5maseldescuento.es.

За даними опитування, яке провело видання, 33% фанів іспанського клубу підтримують ідею продажу українця під час зимового трансферного вікна.

Контракт Зозулі з Альбасете закінчується влітку.

У поточному сезоні 28-річний форвард зіграв 17 матчів, забив 7 голів і віддав 2 гольові передачі, пише Трибуна.

Нагадаємо, що нещодавно фани іспанського клубу присвятили пісню українському форварду.