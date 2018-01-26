669 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 22:35
Півзахисника Динамо перевели до дубля
|Нікіта Корзун
Півзахисник київського Динамо Нікіта Корзун тренується із дублем синьо-білих.
Вочевидь білоруський хавбек не входить у плани тренерського штабу на весняну частину сезону.
Білорус не поїхав на збір із основою киян до іспанської Марбельї, що викликало чутки про майбутній від'їзд хавбека до іншого клубу, пише Динамоманія.
У сезоні 2017/18 Нікіта Корзун провів за Динамо 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями футболіст не відзначився.
Одним із можливих варіантів є оренда Корзуна.
Раніше вже повідомлялося про зацікавлення в гравцеві з боку низки турецьких і російських клубів.
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