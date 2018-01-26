Стало відомим ім'я нового капітана Зорі

Олександр Караваєв

Новим повноцінним капітаном луганської Зорі став Олександр Караваєв.

Про це повідомив головний тренер луганців Юрій Вернидуб.

Роль віце-капітанів будуть виконувати В'ячеслав Чечер та Артем Гордієнко.

В ролі капітана Караваєв виходить в кожному з турецьких спарингів, як було і в більшість матчів осінньої частини сезону.

Ці функції були покладені на нього, коли Каменюка відновлювався після травми, пише Спорт-Експрес.

Нагадаємо, що багаторічний капітан Зорі Микита Каменюка на правах оренди перейшов до Вереса.