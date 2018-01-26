456 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 22:51
Стало відомим ім'я нового капітана Зорі
|Олександр Караваєв
Новим повноцінним капітаном луганської Зорі став Олександр Караваєв.
Про це повідомив головний тренер луганців Юрій Вернидуб.
Роль віце-капітанів будуть виконувати В'ячеслав Чечер та Артем Гордієнко.
В ролі капітана Караваєв виходить в кожному з турецьких спарингів, як було і в більшість матчів осінньої частини сезону.
Ці функції були покладені на нього, коли Каменюка відновлювався після травми, пише Спорт-Експрес.
Нагадаємо, що багаторічний капітан Зорі Микита Каменюка на правах оренди перейшов до Вереса.
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