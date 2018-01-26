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26.01.2018  23:29

Айнтрахт упевнено переміг Боруссію М в 20 турі чемпіонату Німеччини

Айнтрахт Ф - Боруссія М

В 20 турі Чемпіонату Німеччини Айнтрахт вдома переміг Боруссію М з рахунком 2:0.

Зазначимо, що франкфуртці не знають гіркоти поразок в Бундеслізі 5 матчів поспіль.

Чемпіонат Німеччини

20-й тур

26 січня

Айнтрах Ф - Боруссія М 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 43 Боатенг, 2:0 - 90+3 Йович

На 78-й хвилині Азар (Боруссія) не реалізував пенальті.

Нагадаємо, що в минулому турі Айнтрахт на виїзді переміг Вольфсбург.

    І В Н П М О
  1 Баварія 19 15 2 2 44-14 47
+5 2 Айнтрахт Ф 20 9 6 5 26-20 33
-1 3 Байєр 19 8 7 4 39-27 31
-1 4 Шальке 19 8 7 4 30-25 31
-1 5 РБ Лейпциг 19 9 4 6 31-28 31
-1 6 Боруссія М 20 9 4 7 30-32 31
-1 7 Боруссія Д 19 8 6 5 40-25 30
  8 Аугсбург 19 7 6 6 28-25 27
  9 Гоффенгайм 19 7 6 6 29-27 27
  10 Ганновер 19 7 6 6 28-29 27
  11 Герта 19 6 7 6 27-27 25
  12 Фрайбург 19 5 8 6 20-33 23
  13 Вольфсбург 19 3 11 5 22-24 20
  14 Штутгарт 19 6 2 11 16-24 20
  15 Майнц 19 5 5 9 24-33 20
  16 Вердер 19 3 7 9 16-25 16
  17 Гамбург 19 4 3 12 15-28 15
  18 Кельн 19 3 3 13 14-33 12

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