99 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 23:29
Айнтрахт упевнено переміг Боруссію М в 20 турі чемпіонату Німеччини
|Айнтрахт Ф - Боруссія М
В 20 турі Чемпіонату Німеччини Айнтрахт вдома переміг Боруссію М з рахунком 2:0.
Зазначимо, що франкфуртці не знають гіркоти поразок в Бундеслізі 5 матчів поспіль.
Чемпіонат Німеччини
20-й тур
26 січня
Айнтрах Ф - Боруссія М 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 43 Боатенг, 2:0 - 90+3 Йович
На 78-й хвилині Азар (Боруссія) не реалізував пенальті.
FULL TIME!@eintracht_eng will be spending the night in 2nd place in the #Bundesliga 🦅 #SGEBMG pic.twitter.com/qDafzdkQQH— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 26 січня 2018 р.
Нагадаємо, що в минулому турі Айнтрахт на виїзді переміг Вольфсбург.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|19
|15
|2
|2
|44-14
|47
|+5
|2
|Айнтрахт Ф
|20
|9
|6
|5
|26-20
|33
|-1
|3
|Байєр
|19
|8
|7
|4
|39-27
|31
|-1
|4
|Шальке
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|-1
|5
|РБ Лейпциг
|19
|9
|4
|6
|31-28
|31
|-1
|6
|Боруссія М
|20
|9
|4
|7
|30-32
|31
|-1
|7
|Боруссія Д
|19
|8
|6
|5
|40-25
|30
|8
|Аугсбург
|19
|7
|6
|6
|28-25
|27
|9
|Гоффенгайм
|19
|7
|6
|6
|29-27
|27
|10
|Ганновер
|19
|7
|6
|6
|28-29
|27
|11
|Герта
|19
|6
|7
|6
|27-27
|25
|12
|Фрайбург
|19
|5
|8
|6
|20-33
|23
|13
|Вольфсбург
|19
|3
|11
|5
|22-24
|20
|14
|Штутгарт
|19
|6
|2
|11
|16-24
|20
|15
|Майнц
|19
|5
|5
|9
|24-33
|20
|16
|Вердер
|19
|3
|7
|9
|16-25
|16
|17
|Гамбург
|19
|4
|3
|12
|15-28
|15
|18
|Кельн
|19
|3
|3
|13
|14-33
|12
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
26.01.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua