Айнтрахт упевнено переміг Боруссію М в 20 турі чемпіонату Німеччини

В 20 турі Чемпіонату Німеччини Айнтрахт вдома переміг Боруссію М з рахунком 2:0.

Зазначимо, що франкфуртці не знають гіркоти поразок в Бундеслізі 5 матчів поспіль.

Чемпіонат Німеччини

20-й тур

26 січня

Айнтрах Ф - Боруссія М 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 43 Боатенг, 2:0 - 90+3 Йович

На 78-й хвилині Азар (Боруссія) не реалізував пенальті.

FULL TIME!@eintracht_eng will be spending the night in 2nd place in the #Bundesliga 🦅 #SGEBMG pic.twitter.com/qDafzdkQQH