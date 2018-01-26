22 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 23:38
Діжон переміг Ренн в 23 турі чемпіонату Франції
|Футболісти Ренна перед грою з Діжоном
В 23 турі чемпіонату Франції у грі міцних середняків Ліги 1 Діжон вдома переміг Ренн (2:1)
Ця перемога стала першою для господарів в чемпіонаті за останні 5 матчів.
Чемпіонат Франції
23-й тур
26 січня
Діжон - Ренн 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 30 Бальмон, 1:1 - 41 Сарр, 2:1 - 66 Тавареш
⏱ C’est terminé entre le @DFCO_Officiel et le @staderennais sur la victoire des Dijonnais qui s'imposent avec un grand @BalmontFlo ! 👏— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 26 січня 2018 р.
#DFCOSRFC pic.twitter.com/Lcvb4LgqLw
Нагадаємо, що в попередньому турі Діжон поступився Страсбуру.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|18
|2
|2
|68-17
|56
|2
|Ліон
|22
|14
|6
|2
|51-22
|48
|3
|Марсель
|22
|14
|5
|3
|45-22
|47
|4
|Монако
|22
|14
|4
|4
|51-22
|46
|5
|Нант
|22
|10
|4
|8
|19-21
|34
|6
|Ніцца
|22
|10
|4
|8
|28-31
|34
|7
|Монпельє
|22
|7
|10
|5
|20-15
|31
|8
|Ренн
|23
|9
|4
|10
|28-32
|31
|9
|Генгам
|22
|8
|5
|9
|24-29
|29
|+4
|10
|Діжон
|23
|8
|4
|11
|33-46
|28
|-1
|11
|Страсбур
|22
|7
|6
|9
|27-37
|27
|-1
|12
|Кан
|22
|8
|3
|11
|14-24
|27
|-1
|13
|Бордо
|22
|7
|5
|10
|24-31
|26
|-1
|14
|Ам'єн
|22
|7
|4
|11
|20-24
|25
|15
|Труа
|22
|7
|3
|12
|22-31
|24
|16
|Сент-Етьєн
|22
|6
|5
|11
|20-37
|23
|17
|Анже
|22
|4
|10
|8
|25-32
|22
|18
|Лілль
|22
|6
|4
|12
|19-33
|22
|19
|Тулуза
|22
|5
|5
|12
|20-32
|20
|20
|Метц
|22
|4
|3
|15
|18-38
|15
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