Діжон переміг Ренн в 23 турі чемпіонату Франції

Футболісти Ренна перед грою з Діжоном

В 23 турі чемпіонату Франції у грі міцних середняків Ліги 1 Діжон вдома переміг Ренн (2:1)

Ця перемога стала першою для господарів в чемпіонаті за останні 5 матчів.

Чемпіонат Франції

23-й тур

26 січня

Діжон - Ренн 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 30 Бальмон, 1:1 - 41 Сарр, 2:1 - 66 Тавареш

Нагадаємо, що в попередньому турі Діжон поступився Страсбуру.