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26.01.2018  23:38

Діжон переміг Ренн в 23 турі чемпіонату Франції

Футболісти Ренна перед грою з Діжоном

В 23 турі чемпіонату Франції у грі міцних середняків Ліги 1 Діжон вдома переміг Ренн (2:1)

Ця перемога стала першою для господарів в чемпіонаті за останні 5 матчів.

Чемпіонат Франції

23-й тур

26 січня

Діжон - Ренн 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 30 Бальмон, 1:1 - 41 Сарр, 2:1 - 66 Тавареш

Нагадаємо, що в попередньому турі Діжон поступився Страсбуру.

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 22 18 2 2 68-17 56
  2 Ліон 22 14 6 2 51-22 48
  3 Марсель 22 14 5 3 45-22 47
  4 Монако 22 14 4 4 51-22 46
  5 Нант 22 10 4 8 19-21 34
  6 Ніцца 22 10 4 8 28-31 34
  7 Монпельє 22 7 10 5 20-15 31
  8 Ренн 23 9 4 10 28-32 31
  9 Генгам 22 8 5 9 24-29 29
+4 10 Діжон 23 8 4 11 33-46 28
-1 11 Страсбур 22 7 6 9 27-37 27
-1 12 Кан 22 8 3 11 14-24 27
-1 13 Бордо 22 7 5 10 24-31 26
-1 14 Ам'єн 22 7 4 11 20-24 25
  15 Труа 22 7 3 12 22-31 24
  16 Сент-Етьєн 22 6 5 11 20-37 23
  17 Анже 22 4 10 8 25-32 22
  18 Лілль 22 6 4 12 19-33 22
  19 Тулуза 22 5 5 12 20-32 20
  20 Метц 22 4 3 15 18-38 15

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