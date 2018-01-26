Атлетик не зміг перемогти Ейбар в 21 турі чемпіонату Іспанії

Атлетик - Ейбар

В 21 турі чемпіонату Іспанії Атлетик з Більбао вдома не зміг переграти Ейбар (1:1)

На гол баска Адуріса на 50-й хвилині гри гості відповіли влучним пострілом Кіке на 73-й.

Футболісти Атлетика не програють вже в 9-ти матчах поспіль в усіх турнарах.

Чемпіонат Іспанії

21-й тур

26 січня

Атлетик - Ейбар 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 50 Адуріс, 1:1 - 73 Кіке

Нагадаємо, що в минулому турі Ейбар також розписав мирову у грі проти Малаги.