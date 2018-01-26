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26.01.2018  23:51

Атлетик не зміг перемогти Ейбар в 21 турі чемпіонату Іспанії

Атлетик - Ейбар

В 21 турі чемпіонату Іспанії Атлетик з Більбао вдома не зміг переграти Ейбар (1:1)

На гол баска Адуріса на 50-й хвилині гри гості відповіли влучним пострілом Кіке на 73-й.

Футболісти Атлетика не програють вже в 9-ти матчах поспіль в усіх турнарах.

Чемпіонат Іспанії

21-й тур

26 січня

Атлетик - Ейбар 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 50 Адуріс, 1:1 - 73 Кіке

Нагадаємо, що в минулому турі Ейбар також розписав мирову у грі проти Малаги.

    І В Н П М О
  1 Барселона 20 17 3 0 57-9 54
  2 Атлетико 20 12 7 1 29-9 43
  3 Валенсія 20 12 4 4 41-21 40
  4 Реал 19 10 5 4 39-18 35
  5 Вільяреал 20 10 4 6 28-22 34
  6 Севілья 20 10 2 8 26-28 32
+1 7 Ейбар 21 8 5 8 26-33 29
-1 8 Сельта 20 8 4 8 35-28 28
  9 Хетафе 20 7 6 7 25-20 27
+2 10 Атлетик 21 6 9 6 24-23 27
-1 11 Жирона 20 7 6 7 29-29 27
-1 12 Бетіс 20 8 3 9 33-41 27
  13 Леганес 19 7 4 8 17-19 25
  14 Еспаньол 20 6 6 8 16-25 24
  15 Реал Сосьєдад 20 6 5 9 34-36 23
  16 Алавес 20 6 1 13 16-29 19
  17 Леванте 20 3 9 8 16-28 18
  18 Депортиво 20 4 4 12 22-44 16
  19 Лас-Пальмас 20 4 2 14 16-47 14
  20 Малага 20 3 3 14 14-34 12

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