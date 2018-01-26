57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 23:51
Атлетик не зміг перемогти Ейбар в 21 турі чемпіонату Іспанії
|Атлетик - Ейбар
В 21 турі чемпіонату Іспанії Атлетик з Більбао вдома не зміг переграти Ейбар (1:1)
На гол баска Адуріса на 50-й хвилині гри гості відповіли влучним пострілом Кіке на 73-й.
Футболісти Атлетика не програють вже в 9-ти матчах поспіль в усіх турнарах.
Чемпіонат Іспанії
21-й тур
26 січня
Атлетик - Ейбар 1:1 (0:0)
Гол: 1:0 - 50 Адуріс, 1:1 - 73 Кіке
FINAL #AthleticEibar 1-1— LaLiga (@LaLiga) 26 січня 2018 р.
¡El @AthleticClub suma 🔟 jornadas sin perder (3V - 7E)! 🦁#LaLigaSantander pic.twitter.com/ux1cxq9wxL
Нагадаємо, що в минулому турі Ейбар також розписав мирову у грі проти Малаги.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|17
|3
|0
|57-9
|54
|2
|Атлетико
|20
|12
|7
|1
|29-9
|43
|3
|Валенсія
|20
|12
|4
|4
|41-21
|40
|4
|Реал
|19
|10
|5
|4
|39-18
|35
|5
|Вільяреал
|20
|10
|4
|6
|28-22
|34
|6
|Севілья
|20
|10
|2
|8
|26-28
|32
|+1
|7
|Ейбар
|21
|8
|5
|8
|26-33
|29
|-1
|8
|Сельта
|20
|8
|4
|8
|35-28
|28
|9
|Хетафе
|20
|7
|6
|7
|25-20
|27
|+2
|10
|Атлетик
|21
|6
|9
|6
|24-23
|27
|-1
|11
|Жирона
|20
|7
|6
|7
|29-29
|27
|-1
|12
|Бетіс
|20
|8
|3
|9
|33-41
|27
|13
|Леганес
|19
|7
|4
|8
|17-19
|25
|14
|Еспаньол
|20
|6
|6
|8
|16-25
|24
|15
|Реал Сосьєдад
|20
|6
|5
|9
|34-36
|23
|16
|Алавес
|20
|6
|1
|13
|16-29
|19
|17
|Леванте
|20
|3
|9
|8
|16-28
|18
|18
|Депортиво
|20
|4
|4
|12
|22-44
|16
|19
|Лас-Пальмас
|20
|4
|2
|14
|16-47
|14
|20
|Малага
|20
|3
|3
|14
|14-34
|12
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