807 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.01.2018 00:35
Реал хоче здійснити гучний обмін
|Гарет Бейл
Мадриський Реал хоче обміняти свого нападника Гарета Бейла на кіпер МЮ Девіда Де Хеа.
Про це повідомляє Diario Gol.
Відомо, що вершкові влітку хочуть посилити пост №1, причому головним претендентом на воротарську посаду є кіпер МЮ Давид Де Хеа.
Тому керівництво вершкових готове віддати зіркового форварда в Манчестер Юнайтед, який останнім часом дуже предметно цікавиться валійцем, пише ua-football.
Також була інформація, що в послугах валійця зацікавлена Баварія.
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