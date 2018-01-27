Реал хоче здійснити гучний обмін

Гарет Бейл

Мадриський Реал хоче обміняти свого нападника Гарета Бейла на кіпер МЮ Девіда Де Хеа.

Про це повідомляє Diario Gol.

Відомо, що вершкові влітку хочуть посилити пост №1, причому головним претендентом на воротарську посаду є кіпер МЮ Давид Де Хеа.

Тому керівництво вершкових готове віддати зіркового форварда в Манчестер Юнайтед, який останнім часом дуже предметно цікавиться валійцем, пише ua-football.

Також була інформація, що в послугах валійця зацікавлена Баварія.