Хацкевич незадоволений реалізацією у грі проти Осієка

Олександр Хацкевич

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич залишився незадоволеним реалізацією моментів у товариській грі проти хорватського Осієка.

Про це сказав сам наставник киян після гри.

"Звичайно, що не задоволений реалізацією, особливо у другому таймі. У нас були такі моменти, в яких ми були зобов’язані забивати, були хороші виходи з оборони в атаку", - зазначив білоруський спеціаліст.

"Останній пас страждає, у нас немає цієї виконавської майстерності, але потрібно працювати і над цим компонентом теж", - цитує Хацкевича офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що напередодні динамівці здобули першу перемогу на зборах.