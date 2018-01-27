288 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.01.2018 09:11
Хацкевич незадоволений реалізацією у грі проти Осієка
|Олександр Хацкевич
Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич залишився незадоволеним реалізацією моментів у товариській грі проти хорватського Осієка.
Про це сказав сам наставник киян після гри.
"Звичайно, що не задоволений реалізацією, особливо у другому таймі. У нас були такі моменти, в яких ми були зобов’язані забивати, були хороші виходи з оборони в атаку", - зазначив білоруський спеціаліст.
"Останній пас страждає, у нас немає цієї виконавської майстерності, але потрібно працювати і над цим компонентом теж", - цитує Хацкевича офіційний сайт киян.
Нагадаємо, що напередодні динамівці здобули першу перемогу на зборах.
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