Реал розгромив Валенсію, Депортиво зіграв унічию із Леванте. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії

Криштіану Роналду відзначився дублем/Real Madrid

У 21-му турі Ла Ліги Реал на виїзді розгромив Валенсію 4:1, покращивши свої позиції у боротьбі за призові місця.

Два голи у ворота суперника забив Криштіану Роналду.

Депортиво з Ла Коруньї не втримав перемогу над Леванте, виграючи 2:0.

Слід зазначити, що галісійці з 34-ї хвилини грали в меншості.

Український голкіпер Депортиво Маким Коваль провів гру на лаві запасних.

Нагадаємо, що інші матчі відбудуться пізніше.

Чемпіонат Іспанії

21-й тур

27 січня

Депортиво - Леванте - 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Адріан, 2:0 - 45 Андоне, 2:1 - Іві, 2:2 - 84 Іві

FINAL #DéporLevante 2-2



¡Ivi restaca un punto para el Levante en la recta final con un soberbio doblete en Riazor! pic.twitter.com/ThOzwFWaZm — LaLiga (@LaLiga) 27 січня 2018 р.

Валенсія - Реал - 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 16, пенальті Роналду, 0:2 - 38, пенальті Роналду, 1:2 - 58 Санті Міна, 1:3 - 84 Марсело, 1:4 - 89 Кроос.

Малага - Жирона 19:30

Вільяреал - Реал Сосьєдад 21:45

Напередодні Атлетик та Ейбар сильнішого не виявили.