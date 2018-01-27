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27.01.2018  19:59

Реал розгромив Валенсію, Депортиво зіграв унічию із Леванте. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії

Криштіану Роналду відзначився дублем/Real Madrid

У 21-му турі Ла Ліги Реал на виїзді розгромив Валенсію 4:1, покращивши свої позиції у боротьбі за призові місця.

Два голи у ворота суперника забив Криштіану Роналду.

Депортиво з Ла Коруньї не втримав перемогу над Леванте, виграючи 2:0.

Слід зазначити, що галісійці з 34-ї хвилини грали в меншості.

Український голкіпер Депортиво Маким Коваль провів гру на лаві запасних.

Нагадаємо, що інші матчі відбудуться пізніше.

Чемпіонат Іспанії

21-й тур

27 січня

Депортиво - Леванте - 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Адріан, 2:0 - 45 Андоне, 2:1 - Іві, 2:2 - 84 Іві

Валенсія - Реал - 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 16, пенальті Роналду, 0:2 - 38, пенальті Роналду, 1:2 - 58 Санті Міна, 1:3 - 84 Марсело, 1:4 - 89 Кроос.

Малага - Жирона 19:30

Вільяреал - Реал Сосьєдад 21:45

Напередодні Атлетик та Ейбар сильнішого не виявили.

    І В Н П М О
  1 Барселона 20 17 3 0 57-9 54
  2 Атлетико 20 12 7 1 29-9 43
  3 Валенсія 21 12 4 5 42-25 40
  4 Реал 20 11 5 4 43-19 38
  5 Вільяреал 20 10 4 6 28-22 34
  6 Севілья 20 10 2 8 26-28 32
+1 7 Ейбар 21 8 5 8 26-33 29
-1 8 Сельта 20 8 4 8 35-28 28
  9 Хетафе 20 7 6 7 25-20 27
+2 10 Атлетик 21 6 9 6 24-23 27
-1 11 Жирона 20 7 6 7 29-29 27
-1 12 Бетіс 20 8 3 9 33-41 27
  13 Леганес 19 7 4 8 17-19 25
  14 Еспаньол 20 6 6 8 16-25 24
  15 Реал Сосьєдад 20 6 5 9 34-36 23
+1 16 Леванте 21 3 10 8 18-30 19
-1 17 Алавес 20 6 1 13 16-29 19
  18 Депортиво 21 4 5 12 24-46 17
  19 Лас-Пальмас 20 4 2 14 16-47 14
  20 Малага 20 3 3 14 14-34 12

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