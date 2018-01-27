Реал розгромив Валенсію, Депортиво зіграв унічию із Леванте. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії
|Криштіану Роналду відзначився дублем/Real Madrid
У 21-му турі Ла Ліги Реал на виїзді розгромив Валенсію 4:1, покращивши свої позиції у боротьбі за призові місця.
Два голи у ворота суперника забив Криштіану Роналду.
Депортиво з Ла Коруньї не втримав перемогу над Леванте, виграючи 2:0.
Слід зазначити, що галісійці з 34-ї хвилини грали в меншості.
Український голкіпер Депортиво Маким Коваль провів гру на лаві запасних.
Нагадаємо, що інші матчі відбудуться пізніше.
Чемпіонат Іспанії
21-й тур
27 січня
Депортиво - Леванте - 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Адріан, 2:0 - 45 Андоне, 2:1 - Іві, 2:2 - 84 Іві
FINAL #DéporLevante 2-2— LaLiga (@LaLiga) 27 січня 2018 р.
¡Ivi restaca un punto para el Levante en la recta final con un soberbio doblete en Riazor! pic.twitter.com/ThOzwFWaZm
Валенсія - Реал - 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 16, пенальті Роналду, 0:2 - 38, пенальті Роналду, 1:2 - 58 Санті Міна, 1:3 - 84 Марсело, 1:4 - 89 Кроос.
Малага - Жирона 19:30
Вільяреал - Реал Сосьєдад 21:45
Напередодні Атлетик та Ейбар сильнішого не виявили.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|17
|3
|0
|57-9
|54
|2
|Атлетико
|20
|12
|7
|1
|29-9
|43
|3
|Валенсія
|21
|12
|4
|5
|42-25
|40
|4
|Реал
|20
|11
|5
|4
|43-19
|38
|5
|Вільяреал
|20
|10
|4
|6
|28-22
|34
|6
|Севілья
|20
|10
|2
|8
|26-28
|32
|+1
|7
|Ейбар
|21
|8
|5
|8
|26-33
|29
|-1
|8
|Сельта
|20
|8
|4
|8
|35-28
|28
|9
|Хетафе
|20
|7
|6
|7
|25-20
|27
|+2
|10
|Атлетик
|21
|6
|9
|6
|24-23
|27
|-1
|11
|Жирона
|20
|7
|6
|7
|29-29
|27
|-1
|12
|Бетіс
|20
|8
|3
|9
|33-41
|27
|13
|Леганес
|19
|7
|4
|8
|17-19
|25
|14
|Еспаньол
|20
|6
|6
|8
|16-25
|24
|15
|Реал Сосьєдад
|20
|6
|5
|9
|34-36
|23
|+1
|16
|Леванте
|21
|3
|10
|8
|18-30
|19
|-1
|17
|Алавес
|20
|6
|1
|13
|16-29
|19
|18
|Депортиво
|21
|4
|5
|12
|24-46
|17
|19
|Лас-Пальмас
|20
|4
|2
|14
|16-47
|14
|20
|Малага
|20
|3
|3
|14
|14-34
|12
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua